"Это нефть?": жителей Ленинского округа напугало увиденное в ванне

Не секрет, что жители Ленинского округа Мурманска страдают от качества воды из-под крана. Фото: Ольга Горынцева / vk.com/goryntseva

Не секрет, что жители Ленинского округа Мурманска страдают от качества воды из-под крана. В очередной раз на нее пожаловались жильцы дома №30/1 улицы Аскольдовцев.

Выглядит она и, правда, так, что мыться не хочется: черная!

- Я купила эту квартиру полгода назад, раньше таких проблем не было, - рассказала "КП"-Мурманск" Ольга Горынцева.

"Это же нефть", - шутят северяне, хотя жильцам Ленинского не до смеха.

Напомним: 29 домов округа в 2021 году перейдут на закрытую систему горячего водоснабжения. Именно из-за исторических особенностей водопровода Ленинского и возникают разные проблемы от плохого цвета до запаха воды. Всего же программа перевода рассчитана на 456 домов.

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