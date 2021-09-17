Без дурного запаха: В Мурманске 456 домов переведут на новую систему горячего водоснабжения

Горячая вода у жителей Ленинского округа больше не будет плохо пахнуть. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проблема дурнопахнущей горячей воды, которая поступает по старым трубам, давно беспокоит жителей Ленинского округа. Принимать душ, умываться и даже пить такую воду прокипяченной не слишком приятно, хотя, по сути, она безопасна.

Долгое время северянам приходилось либо мириться с этим фактом, либо тратить свои деньги и покупать водонагреватель в квартиру. К счастью, в 2021 году решением насущной проблемы наконец занялись.

Так, с мая в доме 9/3 на улице Адмирала Лобова в Мурманске вода больше не источает неприятные запахи. Дом стал первым из 29, где установят современные тепловые пункты в этом году.

Теперь жителям поступает питьевая вода, которая подогревается в бойлере. Это не только повысило ее качество, но и уже снижает счета за тепло благодаря дополнительной системе погодного регулирования.

- В Ленинском округе проблема с водоснабжением не могла решиться еще с советских времен. По устаревшей схеме горячая вода, грубо говоря, поступает к северянам из батареи. Она соответствует санитарным нормам, но имеет специфический запах и желтый цвет, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Всего за 5 лет на закрытую систему горячего водоснабжения (ГВС) переведут 456 домов в Ленинском округе города. Рассчитанная до 2025 года программа включена в госпрограмму «Комфортное жилье и городская среда». Уже в бюджете на 2022 год будут заложены средства на перевод домов. Все это необходимо для обеспечения безопасности населения и соблюдения санитарно-гигиенических требований.

В 2021 году в 29 жилых домах появятся современные теплопункты, из них 15 уже работают, еще 4 - в высокой степени готовности. На следующий год 100 домов перейдут на закрытую систему, 109 домов – в 2023 году, 103 – в 2024-м и 115 (включая 41 дом в Росляково) – в 2025-м.

А для того чтобы наглядно было понятно, когда ждать «водных» перемен, «Мурманскводоканал» запустил интерактивную карту по переводу домов на закрытую систему ГВС в Ленинском округе. На ней указывается, в каком году каждый дом перейдет на обновленную систему подачи горячей воды.

- Карта пока работает в тестовом режиме, но большая часть жителей уже может посмотреть, на какой год стоит их дом, - уточнили сотрудники предприятия.

КОНКРЕТНО

Где появится современная система ГВС в 2021 году:

• улица Александрова (д. 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1);

• проезд Ивана Халатина (д. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20);

• улица Аскольдовцев (д. 3, 5, 11, 15, 17, 19);

• улица Чумбарова-Лучинского (д. 16, 18, 20, 24).

В 2022 году:

• проспект Героев-североморцев (д. 72, 76/1, 78/1);

• улица Лобова (д. 11/7);

• улица Александра Невского (д. 71, 73, 80, 82, 88, 89);

• улица Хлобыстова (д. 3, 5, 9, 18, 11);

• улица Аскольдовцев (д. 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 27, 29, 31, 33, 35/1, 37, 41, 43, 45, 47а);

• улица Миронова (д. 3, 12, 14);

• улица Николаева (д. 6, 8, 13, 15);

• улица Инженерная (д. 1, 8, 10);

• улица Маяковского (д. 1, 3, 21);

• улица Саши Ковалева (д. 10, 14, 20);

• улица Свердлова (д. 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 40/5);

• улица Чумбарова-Лучинского (д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 32/2, 32/3, 40/1, 40/2, 40/3);

• улица Гагарина (д. 27, 29, 31);

• улица Александрова (д. 26, 28, 30/2, 30/3, 34/1 34/2, 36, 38, 40);

• проспект Героев-североморцев (3/1, 5/1, 7/1, 7/2, 9/1, 9/2, 11/1, 11/2, 13, 15/1, 15/2, 17/2, 19).

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