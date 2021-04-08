В Мурманске 26 домов переведут с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую

В Ленинском округе начали улучшать качество горячей воды. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жители Ленинского округа Мурманска часто жалуются на запах и цвет горячей воды. Проблема - в трубопроводе, которому нужно обновление. В 2021 году 29 домов, в которых есть проблемы, переведут с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую, что позволит улучшить качество воды. Об этом сообщил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

– Проблема с водой в Ленинском округе известна давно, она возникла еще во времена строительства этого района. Могу сказать, что начал заниматься ей задолго до того, как стал главой администрации Мурманска. Все это требовало серьезных инвестиций и не позволяло решить вопрос одномоментно. Сегодня мы видим, что проблема нескольких десятков лет сдвинулась с мертвой точки. Это огромное достижение. Оно стало возможным благодаря задачам, поставленным губернатором Мурманской области в рамках плана «На Севере–жить.2030», и грамотным действиям ресурсоснабжающих организаций по привлечению дополнительных источников финансирования, - сообщил Евгений Никора.

Порадоваться можно за жителей следующих домов:

– ул. Александрова, дома №№ 2, 4/1, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24/1;

– проезд Ивана Халатина, дома №№ 4, 8, 10, 12, 14, 16, 20;

– ул. Аскольдовцев, дома №№ 3, 5, 11, 15, 17, 19;

– ул. Чумбарова-Лучинского, дома №№ 16, 18, 20, 24.

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