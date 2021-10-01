Туристы гоняют по водоохранной зоне на полуострове Рыбачий

Водитель Land Rover рассекает по пляжу Кийской литорали. Фото: скрин видео

Туристы продолжают вредить экологии Кольского полуострова, развлекаясь гонками в водоохранной зоне. Напомним: недавно путешественник гонял по побережью Белого моря на "УАЗе". Теперь же подобным занимаются в районе Баренцева моря, на полуострове Рыбачий. Эта территория является природным парком.

Так, в Instagram-аккаунте Nortgway_atvclub опубликовали видео, где водитель Land Rover рассекает по пляжу Кийской литорали.

Знают ли туристы о том, что своими действиями они нарушают закон - не известно. В любом случае, незнание не освобождает от ответственности, а потому им может грозить штраф до 4 тысяч рублей.

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