Студия Артемия Лебедева разработает туристическую навигацию для Кировска

Артемий Лебедев снова работает над туристическим кластером "Хибины". Фото: Иван МАКЕЕВ

Студия Артемия Лебедева примет участие в разработке системы туристической навигации для Кировска. Она поможет гостям города ориентироваться в достопримечательностях, кафе, гостиницах, магазинах и т.д.

- Сначала будет разработана концепция турнавигации совместно со студией Артемия Лебедева. Эту работу планируется завершить к середине 2022 года, после чего планируется поэтапное внедрение до 2024 года, - сообщили в Хибинском центре развития бизнеса.

К работе приглашают предпринимателей, первая встреча состоится уже 13 октября. Напомним: Артемий Лебедев работает над дизайн-кодом для Мурманска, а также над внешним обликом Териберки. Также дизайнер работал над дизайн-кодом туристического кластера "Хибины".

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