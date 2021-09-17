Артемий Лебедев представил предпроектное исследование дизайн-кода Мурманска

На днях стало известно, что известный дизайнер снова работает в Мурманске. Сейчас стала известен повод приезда - он представил предпроектное исследование.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В апреле в Мурманск приезжал Артемий Лебедев со своей командой - перед ними поставили задачу разработать дизайн-код для заполярной столицы. Начать решили с центральных улиц - Самойловой и Капитана Егорова.
На днях стало известно, что известный дизайнер снова работает в Мурманске. Сейчас стала известен повод приезда - он представил предпроектное исследование.
- Для разработки будущего дизайн-кода Мурманска мы провели большое исследование: изучили состояние фасадов, рекламных конструкций, парковок, пешеходных маршрутов, озеленения, уличной мебели и освещения, а также выяснили, какие у мурманчан любимые места отдыха, что они считают символами своего города, какие улицы хотели бы сделать пешеходными, что их больше всего беспокоит и какие изменения сильнее всего желают увидеть в Мурманске, - рассказал Артемий Лебедев в Instagram.
Ознакомиться с исследованием можно на сайте. Там же есть форма для обратной связи и предложений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Жители Мурманска возмущены агитационными листовками в детских садах. В избиркоме Мурманской области рассказали, можно или размещать предвыборные материалы в дошкольных учреждениях (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru