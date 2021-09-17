Артемий Лебедев представил предпроектное исследование дизайн-кода Мурманска

На днях стало известно, что известный дизайнер снова работает в Мурманске. Сейчас стала известен повод приезда - он представил предпроектное исследование. Фото: Иван МАКЕЕВ

В апреле в Мурманск приезжал Артемий Лебедев со своей командой - перед ними поставили задачу разработать дизайн-код для заполярной столицы. Начать решили с центральных улиц - Самойловой и Капитана Егорова.

На днях стало известно, что известный дизайнер снова работает в Мурманске. Сейчас стала известен повод приезда - он представил предпроектное исследование.

- Для разработки будущего дизайн-кода Мурманска мы провели большое исследование: изучили состояние фасадов, рекламных конструкций, парковок, пешеходных маршрутов, озеленения, уличной мебели и освещения, а также выяснили, какие у мурманчан любимые места отдыха, что они считают символами своего города, какие улицы хотели бы сделать пешеходными, что их больше всего беспокоит и какие изменения сильнее всего желают увидеть в Мурманске, - рассказал Артемий Лебедев в Instagram.

Ознакомиться с исследованием можно на сайте. Там же есть форма для обратной связи и предложений.

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