Резиденты АЗРФ построят в Мурманской области баню и пункт аренды грузового транспорта

В Мончегорске построят банный комплекс. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже 80 компаний получили статус резидента Арктической зоны РФ в Мурманской области и готовы инвестировать 94,5 миллиарда рублей в регион, а также создать 2549 рабочих мест.

- Банный комплекс в Мончегорске и пункт аренды грузового транспорта в Мурманске построят новые резиденты Арктической зоны РФ от Мурманской области, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

В 2020 году в ряде муниципалитетов закрылись бани, остались без нее и жители Мончегорска.

Напомним: в августе подвели промежуточные итоги работы режима АЗРФ в регионе.

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