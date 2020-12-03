В Мурманской области закрываются муниципальные бани, оказавшиеся на грани разорения

Не хочу париться, где бы попариться. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О важности гигиенических процедур говорил еще Корней Чуковский в «Мойдодыре», однако в Мурманской области с местами, где можно помыться и попариться, сейчас беда.

Речь о банях, на которые то там, то тут вешают тяжелый дверной замок. В этом году, например, закрыли банный комплекс в Мончегорске. Он не работает вот уже девять месяцев из-за собственника, который продает свой бизнес. А еще в связи с коронавирусом прекратила функционировать баня в Териберке. Можно вспомнить и мурманскую «Громаду», которая наделала много шуму после своего закрытия из-за долгов и сомнительных ремонтных работ.

Конечно, принятие ванны или душа дома никто не отменял, но далеко не у всех есть такая возможность. Например, северяне, которые ждут замены общедомового бойлера и поэтому живут без горячей воды, пользуются банными услугами. А что делать летом во время опрессовок и планового ремонта на котельных?

Еще одним помывочным заведением, которое попало под раздачу, стала муниципальная баня в Североморске. Невеселые новости сообщили сотрудники администрации «Североморскводоканала», в хозяйственном ведении которого она находится.

- Уважаемые посетители! С 1 января 2021 года на неопределенный срок приостанавливается работа банно-оздоровительного комплекса, расположенного на улице Пионерской, 4, в связи с его нерентабельностью, - говорится в объявлении.

Однако, как рассказал «КП» заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Североморска Денис Горбунов, волноваться местным жителям пока не о чем - муниципальную баню еще никто не закрывает, так как окончательное решение по ней не принято.

- «Североморскводоканалу» мы, как учредители бани, сказали, что комплекс свою работу не прекращает. Но проблема в том, что баня убыточна для предприятия. Расходы на коммунальные услуги и трудовые ресурсы фактически не покрываются, - говорит Денис Горбунов.

По словам нашего собеседника, в декабре муниципальная баня продолжит работу, но уже с неполным перечнем услуг, например, без «люксов».

- Такими платными услугами, как сауна, например, почти никто не пользуется. Даже в душевых посещаемость очень низкая. Большая часть клиентов приходится на летний период, во время двухнедельного отключения горячей воды в домах. А в остальное время баня пустует, за редким исключением. Поэтому будут закрыты те помещения, которые не используются горожанами, и снижено потребление коммунальных ресурсов, - объясняет сотрудник администрации флотской столицы.

Зам. председателя комитета также отметил, что в любом случае в бане продолжают работать душевые отделения по требованиям городских норм.

Пока баня функционирует, однако нужно соблюдать определенные правила, чтобы минимизировать риск распространения ковида. Это в общем-то касается всех помывочных заведений в регионе.

Согласно постановлению правительства Мурманской области, солярии, сауны, бани и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, могут работать, если на одного посетителя приходится не меньше 1,5 кв. м в зоне отдыха. Также действует запрет на использование купелей и бассейнов

КОНКРЕТНО

Частные открыты, но бьют по кошельку

Многие скажут, что закрытие муниципальной бани не беда, ведь есть частные заведения. Да, вот только вопрос в том, что цены в них кусаются.

Посещение городского комплекса в Североморске обойдется в 150 рублей за час в душевом или ванном отделении. Попариться в общем отделении стоит от 210 до 440 рублей (в зависимости от дня недели) за два часа. Есть еще номера «люкс», которые в час стоят 300 рублей на одного человека.

В частной бане флотской столицы такие услуги будут стоить дороже. В будни - 1000 рублей за час, а в праздничные и выходные дни – уже 1200. Расценки действуют на компании из шести человек, а сеанс - от двух часов. Отдельный сеанс на одного человека обойдется в 500 рублей.

В муниципальной бане Мурманска можно мыться два часа за 250 - 300 рублей в будни, а в выходные - за 280 - 350 рублей. Для пенсионеров и детей с 7 до 12 лет действует скидка 50%. Ветераны Великой Отечественной войны и дети до 7 лет могут воспользоваться услугами городских бань бесплатно.

Сауна на шестерых человек обойдется в 1850 - 2300 рублей (в зависимости от дня недели) за три часа.

В частной бане стоимость услуг выше - 800 - 1000 рублей за час в сауне для компании из шести человек.

Единственная городская баня в Мончегорске, которая находится на улице Гагарина, сейчас закрыта. Ранее там можно было помыться за 270 рублей в час.

Гигиенические процедуры в частной сауне будут стоить 1300 рублей за час (компания до 6 человек).

В Апатитах муниципальная баня предлагает попариться 2,5 часа за 500 рублей. В Кировске стоимость помывочных услуг - 400 рублей за два часа, 250 рублей - для пенсионеров. Цены действуют как в будние, так и в выходные дни. Сауна на пятерых – от 800 до 1200 рублей.

В частных банях стоимость варьируется от 1100 до 1300 рублей за часовой сеанс для компании до шести человек.

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