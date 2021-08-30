66 резидентов и 88 миллиардов инвестиций: Режиму АЗРФ в Мурманской области исполнился год

Для того, чтобы стать резидентом АЗРФ, достаточно вложить в проект от миллиона рублей. Фото: правительство Мурманской области

28 августа 2020 года вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. Вот уже год как предприниматели, которые открыли свое дело в Мурманской области, могут рассчитывать на хорошую помощь. Преференции доступны не только крупным финансовым проектам, но также малому и среднему бизнесу.

100 миллиардов за 10 лет

В годовщину действия режима Арктической зоны РФ в Заполярье губернатор Мурманской области Андрей Чибис встретился с инвесторами АЗРФ и журналистами. Встреча стала своеобразным подведением промежуточных итогов действия арктических льгот на территории нашего региона.

Мурманская область — лидер по числу резидентов Арктической зоны РФ. Фото: правительство Мурманской области

Открывая мероприятие, глава региона напомнил, что АЗРФ является самой большой свободной экономической зоной в мире и Мурманская область в нее входит полностью.

- Год назад, в тяжелый ковидный период, мы с федеральным правительством, Министерством по развитию Дальнего Востока ни на день не останавливали работу по созданию режима преференций. Сегодня мы в регионе имеем 66 резидентов - это треть всех резидентов Арктической зоны. Это 88 миллиардов рублей инвестиций, и за год почти 10% уже вложены в реальные проекты. Те резиденты, которые уже есть, за ближайшие 10 лет принесут налогов в разные бюджеты 100 миллиардов рублей. Пять проектов в Мурманской области уже реализованы, – отметил Андрей Владимирович.

По словам губернатора, в ближайшее время в Заполярье должны появиться еще два крупных резидента АЗРФ. На «арктические» льготы претендуют проект «Норникеля» по созданию в Мончегорске современного и экологически чистого металлургического производства «Большая медь» и проект освоения месторождения платиноидов «Федорова тундра» АО «Федорово Рисорсес». Оба проекта – это около 200 миллиардов инвестиций.

Вход – 1 миллион инвестиций

При этом, как подчеркнул Андрей Чибис, из 66 проектов резидентов АЗРФ в нашем регионе, 55 – проекты малого и среднего бизнеса. Это стало возможным благодаря снижению планки входа с 10 миллионов до миллиона рублей инвестиций. Этого важного шага Мурманская область всеми силами добивалась от федерального центра, и в итоге к региональным властям прислушались.

Таким образом, на сегодняшний день резидентом может стать любой предприниматель, зарегистрированный в Арктике, который готов воплотить в жизнь новый инвестиционный проект на сумму не менее 1 миллиона рублей. Вложиться можно практически в любую сферу, будь то туризм, промышленность, транспорт, сельское хозяйство или оказание услуг.

Несколько инвесторов, лично и онлайн, представили свои проекты, получившие статус резидента АЗРФ или претендующие на него. Среди них панорамный ресторан на горе Айкуайвенчорр в Кировске, который откроется к концу этого года, яхт-клуб в Мурманске, экозавод по вторичной переработке пластика, строительство гостевых домов в Апатитах.

В контексте последнего проекта Андрей Чибис анонсировал готовящееся в правительстве Мурманской области решение о создании системы поддержки семей, готовых вложиться в строительство собственного дома. Такая поддержка, считает губернатор, должна привести к росту спроса на жилищное строительство и, соответственно, регионального рынка в этой сфере.

Резиденты представили свои проекты. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

ИТОГИ

Что изменилось за 12 месяцев работы

- Мурманская область – рекордсмен по количеству резидентов АЗРФ на протяжении всего срока действия.

- 66 арктических резидентов, 88,5 миллиарда рублей инвестиций, 2321 рабочее место.

- Запущено пять проектов в Мурманске, Умбе, Никеле и Ковдоре.

- Всего в 2021 году резиденты запустят 13 проектов. Большинство действующих резидентов собирается реализовать свои планы в 2023-2024 годах.

- 18 проектов находятся на этапе строительства и закупки оборудования.

- Налоги от реализации проектов идут на улучшение качества жизни северян.

КОНКРЕТНО

Что получает резидент АЗРФ

Налоговые преференции: 75% по страховым взносам в фонд оплаты труда; 50 - 75% по налогу на прибыль на 10 лет; 100% по налогу на землю на 3 года; 50 - 100% по налогу на имущество на 10 лет; 50% по налогу на добычу полезных ископаемых до конца 2032 года.

Административные преференции:

сокращенные сроки проверок; получение земельного участка без торгов; возможность создания на участке свободной таможенной зоны; возможность одновременно провести государственную и экологическую экспертизу; льготный кредит от 2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Чибис: "Вопрос с газификацией Мурманской области сдвинулся с мертвой точки". Главным потребителями газа станут резиденты Арктической зоны и территории опережающего развития (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru