Объем инвестиций резидентов Арктической зоны Мурманской области составил 91 миллиард рублей

Наш регион занимает лидирующую позицию в Арктике.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Число резидентов Арктической зоны РФ Мурманской области увечилось еще на четыре компании. По их общему количеству - 70 участников - наш регион занимает лидирующую позицию в Арктике.
- Общий объем инвестиций составит 91 миллиард рублей, а еще месяц назад был 80 миллиардов. Причем 7 миллиардов уже вложены, - сообщил на оперативном совещании 13 сентября губернатор Андрей Чибис.
Напомним: территории АЗРФ Мурманской области исполнился год.
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