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Экономика13 сентября 2021 10:41

Объем инвестиций резидентов Арктической зоны Мурманской области составил 91 миллиард рублей

Число инвесторов увеличилось на четыре компании
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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Наш регион занимает лидирующую позицию в Арктике.

Наш регион занимает лидирующую позицию в Арктике.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Число резидентов Арктической зоны РФ Мурманской области увечилось еще на четыре компании. По их общему количеству - 70 участников - наш регион занимает лидирующую позицию в Арктике.

- Общий объем инвестиций составит 91 миллиард рублей, а еще месяц назад был 80 миллиардов. Причем 7 миллиардов уже вложены, - сообщил на оперативном совещании 13 сентября губернатор Андрей Чибис.

Напомним: территории АЗРФ Мурманской области исполнился год.

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