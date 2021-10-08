Водолазы дважды обследовали затонувшее в Белом море судно "Фаворит"

Спасатели обследовали 30 километров береговой линии. Фото: МЧС по Мурманской области

5 октября в Белом море в районе Кашкаранцев затонуло частное судно "Фаворит", из пяти находившихся на борту человек выжить смог только один.

Судно лежит на глубине 10 метров почти в километре от берега. Несколько дней его не могли обследовать из-за сильных волн. Было предположение, что внутри затопленных помещений могут находиться тела двух пропавши рыбаков.

- Водолазы Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России произвели 2 водолазных спуска, к сожалению, безрезультатно. Всего за время проведения поисковых работ было обследовано 30 километров береговой линии и 20 квадратных километров водной акватории с применением авиации (вертолетом МИ-8 Архангельской региональной поисково-спасательной базы), - сообщили в МЧС по Мурманской области.

9 октября поиски продолжатся.

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