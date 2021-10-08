Уголовное дело по гибели двух бойцов СОБР на учениях в Мурманской области расследуется

Расследование уголовного дела по гибели двух бойцов СОБР продолжается. Фото: Росгвардия МО

20 мая на учениях в Мурманской области погибли два бойца СОБР Росгвардии Сергей Фундамент и Виталий Лиханов. Они упали с высоты во время десантирования с вертолета.

После случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ.

Как сообщили в военном следственном управлении СК РФ по Северному флоту, расследование уголовного дела продолжается. Иные подробности не разглашаются в интересах следствия.

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