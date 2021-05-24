В Мурманске простятся с погибшими на учениях бойцами СОБР Росгвардии

Прощание с погибшими бойцами СОБР состоится 25 мая в храме на улице Зеленой. Фото: ИВАНОВА Диана

20 мая на учениях в Мурманской области погибли два бойца СОБР Росгвардии - Сергей Фундамент и Виталий Лиханов.

Все произошло во время отработки беспарашютного десантирования на палубу с вертолета - мужчины упали с высоты, Сергей погиб на месте, Виталия госпитализировали с тяжелыми травмами, которые оказались не совместимы с жизнью.

Военные следователи проводят процессуальную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Халатность".

Прощание с погибшими бойцами СОБР состоится 25 мая в храме на улице Зеленой, об этом сообщили их родные. После отпевания Сергей Фундамента и Виталия Лиханова похоронят на городском кладбище.

Их близкие и сослуживцы тяжело переживают уход мужчин и говорят о них как о лучших из лучших. Они прошли боевые действия, но смерть настигла их в мирное время.

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