После гибели двух бойцов Росгвардии в Мурманской области возбудили уголовное дело

Они сорвались с высоты во время десантирования с вертолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20 мая на учениях, проходивших на берегу Кольского залива, погибли два сотрудника СОБРа Росгвардии: подполковник полиции Сергей Викторович Фундамент и майор полиции Виталий Викторович Лиханов.

Они сорвались с высоты во время десантирования с вертолета.

- 305-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, - сообщили "КП-Мурманск" в Военном следственном управлении СК РФ по Северному флоту.

Наказание по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц", предусматривает до семи лет лишения свободы.

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