Капитан сборной КВН Снежногорска в годовщину смерти жены: "Ты всегда будешь рядом!"

Сегодня, 7 октября, два года, как этой красивой и такой молодой женщины нет с нами. Фото: Личный архив

7 октября 2019 года остановилось сердце Евгении Жариковой - участницы команды КВН "Сборная Снежногорска" и жены капитана Сергея Жарикова.

Уже зная о своем диагнозе - раке желудка четвертой стадии, она продолжала участвовать в делах команды, и даже в больнице говорила друзьям, что те должны готовиться к полуфиналу Высшей Лиги. Евгения ушла из жизни за день до игры и за три дня до своего дня рождения.

Ее муж и друзья решили исполнить просьбу Жени и вышли на сцену. Зал аплодировал им стоя.

Сегодня, 7 октября, два года, как этой красивой и такой молодой женщины нет с нами.

- Женя, ты всегда будешь рядом!!! Спасибо тебе, родная!!! - написал Сергей Жариков у себя на странице.

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