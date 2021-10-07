Рекультивацию свалки в Дровяном закончат до конца 2023 года

На рекультивацию свалки в Дровяном потратят 2,7 миллиарда рублей. Фото: правительство Мурманской области

В Дровяном продолжается рекультивация свалки в рамках нацпроекта "Экология", к активной фазе данного процесса приступили этим летом.

- На сегодняшний день в Дровяном продолжается переформирование "тела" свалки. Сейчас эти работы выполнены на 70%. Это считается подготовительным этапом перед монтажом всех основных систем, – рассказал и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Почти 3 миллиона кубометров твердых отходов оформят на территории в 35 гектаров в "пирог" и накроют саркофагом. Рекультивация будет стоить 2,7 миллиарда рублей и завершится до конца 2023 года.

Напомним: в Дровяном появится первая в Мурманской области работающая на топливе из отходов котельная.

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