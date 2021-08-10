Гигантскую свалку в Дровяном ликвидируют в 2023 году

Ход реализации проекта проинспектировал губернатор Андрей Чибис. Фото: правительство МО

Мусорный полигон в мурманском микрорайоне Дровяное, куда в течение полувека свозились отходы со всей Мурманской области, исчезнет к концу 2023 года.

В прошлом году гигантская свалка была закрыта, а летом этого года начались работы по ее рекультивации в рамках нацпроекта «Экология». Общий объем финансирования составил более 2,8 миллиарда рублей. Ход реализации проекта проинспектировал губернатор Андрей Чибис. Глава региона ознакомился с планом рекультивации, оценил темпы работ на полигоне.

- Мы системно продолжаем заниматься очищением Арктики от накопленного ущерба. Этого проекта и этих денег изначально не было в утвержденном национальном проекте, пришлось биться за дополнительное финансирование. Это 36 гектаров, или 50 футбольных полей, почти 3 миллиона кубометров мусора. Никакого отставания или критических сбоев в работе нет. Очень рассчитываем и жестко следим за тем, чтобы в установленный срок – это 2023 год – свалка превратилась в экологически чистый газон, - отметил Андрей Чибис.

Как пояснил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов, на полигоне в Дровяном мусорный слой будет пересыпан инертными материалами, загрязненную воду через дренажную систему выведут на очистные сооружения, а образующийся в результате гниения газ поступит на факельные установки для сжигания. Затем площадь бывшей свалки засеют травой.

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