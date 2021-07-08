Виновника зловонной горящей свалки в Мончегорске привлекли к ответственности

Вопрос состояния противопожарной готовности обслуживающей организации под постоянным контролем городской прокуратуры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Балтийско-Арктическое управление Росприроднадзора рассмотрело материал проверки прокуратуры Мончегорска по факту горящих с мая по июнь отходов на городской свалке.

Известно, что обслуживающая организация долгое время не справлялась с огнем и продуктами горения, сильный запах от которых беспокоил дачников, ведущих садоводческие хозяйства поблизости.

- Прокуратура города в адрес руководителя организация внесла представление, после чего были приняты дополнительные меры, позволившие локализировать и ликвидировать горение, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Виновное должностное лицо привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 8.2 КоАП РФ. Ему выписали штраф.

Вопрос состояния противопожарной готовности обслуживающей организации под постоянным контролем городской прокуратуры.

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