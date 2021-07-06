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Дом. Семья6 июля 2021 11:05

В Мурманске прокуратура выявила массу нарушений в приютах для животных

Собак кормили просроченным кормом, ветеринарные правила не соблюдались
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Вопрос реального устранения нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Вопрос реального устранения нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в местных приютах для животных. Там обнаружили многочисленные нарушения законодательства. Так, нормальные условия содержания бездомных хвостатых не соблюдали ООО «Прогресс Ай-Ти»,

ООО «Престиж», АГООЗЖ «Удача». Прокуратура выявила нарушения ветеринарных правил оборота трупов животных, условий хранения лекарств. Также в приютах нет надлежащих помещений для карантина, стационара и ветеринарного пункта, отдельных выгульных площадок для четвероногих. Вольеры для животных также не соответствовали установленным нормам. А питание зверей оставляет желать лучшего. - Не все животные обеспечены личной миской для корма и поилкой с постоянным доступом к свежей питьевой воде. Рацион кормления не соответствует физиологическим и половозрастным потребностям животных, его видовым и породным особенностям. Допускается кормление продуктами с истекшим сроком годности, - рассказали в прокуратуре.

По всем фактам нарушений природоохранного законодательства приняли меры прокурорского реагирования, в адрес руководителей организаций внесли представления. Вопрос реального устранения нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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