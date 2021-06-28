После смертельных пожаров в аварийном доме на улице Калинина в Мурманске возбудили уголовное дело

Меры по ограничению людей на территорию дома власти не предприняли. Фото: vk.com/sumurm

Следователи возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан" после серьезных пожаров в доме №45 на улице Калинина в Мурманске.

Напомним: в феврале после возгорания в аварийной двухэтажке погибли трое бездомных, а в апреле там же пострадали трое детей, спасать которых пришлось судебным приставам.

- В 2014 году многоквартирный дом признали аварийным и подлежащим сносу. После расселения жильцов администрация Мурманска издала постановление, регламентирующее работы по ограничению несанкционированного доступа людей на территорию этого дома. Однако фактически меры не приняли. Также не обеспечили надлежащее содержание муниципального имущества и контроль за его содержанием, - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

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