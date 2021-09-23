В Мурманской области появится первая работающая на топливе из отходов котельная

RDF-топливо считается более дешевым и экологичным, чем тот же мазут. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманской области ищут альтернативные мазуту источники топлива. Пилотный проект запустят в Дровяном - там котельная будет работать на RDF-топливе из переработанных отходов.

- Строительство новой твердотопливной котельной позволит снизить переизбыток установленной мощности существующей котельной с 3,13 Гкал/ч до 1,55 Гкал/ч и приведет ее в соответствие с присоединенной нагрузкой, а также обеспечит сокращение затрат на топливные ресурсы. Небольшие партии топлива для котельной в микрорайоне Дровяное будут производиться на территории действующего экотехнопарка уже в 2022 году, - сообщили в АО «Ситиматик».

RDF-топливо считается более дешевым и экологичным, чем тот же мазут.

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