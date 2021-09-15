Сообщения о свалке у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Кандалакше привели к проверке

Свалка вблизи памятника оказалась незаконной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сообщения о свалке у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, в Кандалакше стали поводом для прокурорской проверки. Выезд на место подтвердил данные, опубликованные в ряде СМИ.

На территории старого кладбища в Кандалакше, буквально в пятнадцати метрах от мемориала павшим воинам, обнаружена свалка мусора. Как выяснилось, она образовалась из-за отсутствия контракта на выполнение работ по содержанию мест захоронения на территории Кандалакши.

– Контейнерная площадка, расположенная на территории, где осуществляется сбор отходов производства и потребления, организована в нарушение требований СанПиНов. В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителя МКУ «Комплексное обслуживание» внесено представление, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Сейчас прокуроры следят за устранением выявленных нарушений.

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