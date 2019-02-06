Свалка у воинского захоронения на дороге «Кандалакша - Алакуртти» появилась из-за лопнувшего колеса

СЕГОДНЯ 17:12 2019-02-06T17:12:11+03:00

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Вопиющий случай настоящего свинства произошел на юге Мурманской области. На дороге между Кандалакшей и Алакуртти прямо у отворотки на воинское захоронение появилась свалка. С первого взгляда на нее понятно, что некто собрал с контейнерных площадок бытовые отходы, но до полигона не довез, а выгрузил прямо на дороге. Как оказалось, свалка - последствие ЧП.

- Мусор из Алакуртти вывозит Кандалакшская перерабатывающая компания. 5 февраля прямо в пути с их транспортом произошла аварийная ситуация - у мусоровоза лопнуло колесо. Поэтому водитель был вынужден сгрузить мусор и налегке кое-как добраться до ремонтного бокса. Буквалньо через несколько часов они ликвидировали образовавшуюся свалку своими силами, - рассказала «КП» начальник управления коммунальным хозяйством администрации Кандалакшского района Татьяна Лайко.

Разумеется, произошедшее не оставил без внимания региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

- Место для перегрузки мусора, конечно, выбрали не очень хорошее. И вероятно можно было принять иное технологическое решение, но форс-мажор есть форс-мажор. Условно говоря, если бы мусоровоз перевернулся, никто бы не стал называть случившееся не санкционированной свалкой. Поэтому никаких штрафных санкций к компании применять не будем, - прокомментировал случившееся заместитель директора АО «Управление отходами» Виталий Измайлов. - Региональный оператор внимательно отслеживает все подобные ситуации, информация о которых в том числе поступает от граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU