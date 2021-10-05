К тонущему в Белом море судну "Фаворит" отправились спасатели

Для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К месту происшествия в Белом море, в район села Кашкаранцы, выдвинулись спасатели. Напомним: у Терского берега тонет частное прогулочное судно "Фаворит", на борту которого находятся пять человек.

Как сообщили в Кандалакшской транспортной прокуратуре, для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС.

Сейчас в районе бедствия бушует сильный ветер, достигая в порывах 17 метров в секунду. Это может осложнить спасательную операцию.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований к виновным будут приняты соответствующие меры.

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