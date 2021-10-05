К тонущему в Белом море судну "Фаворит" отправились спасатели

Для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
К месту происшествия в Белом море, в район села Кашкаранцы, выдвинулись спасатели. Напомним: у Терского берега тонет частное прогулочное судно "Фаворит", на борту которого находятся пять человек.
Как сообщили в Кандалакшской транспортной прокуратуре, для спасения экипажа к судну направлены силы МЧС.
Сейчас в районе бедствия бушует сильный ветер, достигая в порывах 17 метров в секунду. Это может осложнить спасательную операцию.
Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований к виновным будут приняты соответствующие меры.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В районе тонущего в Белом море судна нет других зарегистрированных судов.
Ближайшие суда находятся у Сосновки и острова Жижгин (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru