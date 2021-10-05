В районе тонущего в Белом море судна нет других зарегистрированных судов

В районе терпящего бедствие "Фаворита" нет других зарегистрированных судов. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В районе села Кашкаранцы на Терском берегу Белого моря тонет частное судно "Фаворит". По предварительной информации, в судне образовалась пробоина. На борту находятся пять человек.

Как показывает карта движения судов сайта MarineTraffic, в районе терпящего бедствия прогулочного судна не зарегистрировано других судов. Ближайший буксир находится у острова Жижгин Архангельской области. Следующий на очереди - танкер у Сосновки. Расстояние составляет свыше 200 километров. Тем временем в море бушует сильный ветер, в порывах достигающий 17 метров в секунду.

Фото: MarineTraffic

На место происшествия направлены силы МЧС, началась поисково-спасательная операция.

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