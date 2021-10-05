В районе тонущего в Белом море судна бушует сильный ветер

Погода на месте ЧП оставляет желать лучшего.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В районе села Кашкаранцы на Терском берегу Белого моря терпит бедствие частное судно «Фаворит», на борту которого находятся пять человек. По предварительным данным, судно получило пробоину.
Как сообщили "КП"-Мурманск" в Мурманском гидрометцентре, погода на месте ЧП сейчас оставляет желать лучшего. Это может помешать спасательной операции.
- По данным на 12.00 5 октября, порывы ветра в Белом море достигают 15 - 17 метров в секунду от юга-запада. Это - неблагоприятные погодные условия. Высота волны пока что неизвестна, - рассказала нам начальник мурманского УГМС Елена Сиеккинен.
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