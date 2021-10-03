Какая погода будет 3 октября 2021 года на День города Мурманска

Прогноз погоды в Мурманске на 3 октября 2021 года. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

3 октября в Мурманске пройдет большой праздник в честь 105-летия Мурманска. Рассказываем, какая погода будет в этот день в городе.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха +8+13°, - обещает гидрометцентр Мурманской области.

Напомним, главный синоптик региона уточнила, что снега в начале октября не будет.

Программу празднования Дня города можно посмотреть здесь.

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