На администрацию Мурманска подали в суд за не расселенный аварийный дом

За права северянина вступилась прокуратура. Фото: Иван Макеев

Прокуратура подала в суд на администрацию Мурманска, которая не предоставила новое жилье взамен аварийного инвалиду третьей группы.

В 2015 году дома № 42/10 на улице Радищева признали аварийным. Здание подлежало сносу, а жильцам должны были предоставить новое жилье. Однако и спустя шесть лет этого не произошло. Среди тех, кто так и не получил обещанное по закону жилье оказался инвалид третьей группы. За права северянина вступилась прокуратура.

– Прокуратура Октябрьского административного округа Мурманска подала в суд иск об обязании администрации города обеспечить мурманчанина благоустроенным жилым помещением. Рассмотрение акта реагирования сейчас находится на контроле, – сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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