После вмешательства прокуратуры 14 домов в Мурманске должны признать аварийными

Здания включены в муниципальную подпрограмму, согласно которой мурманчан, живущих в этих домах, должны обеспечить благоустроенным жильем. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ветхого жилья в Мурманске хватает, однако далеко не всегда оно признается аварийным. Так, прокуратура выявила в Октябрьском округе 14 жилых домов пониженной капитальности, имеющих не все виды благоустройства. Степень износа таких домов варьируется от 63% до 79%.

Здания включены в муниципальную подпрограмму, согласно которой мурманчан, живущих в этих домах, должны обеспечить благоустроенным жильем. Однако администрацией города меры по расселению северян не принимаются, так как эти дома не признали аварийными.

- Для устранения выявленных нарушений прокуратура округа внесла представление главе администрации Мурманска, которое рассмотрено и удовлетворено. Мэрия рассмотрит на комиссии вопрос о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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