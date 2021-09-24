День города Мурманска 3 октября 2021 года, 105-летие: полная программа праздника, выступление Zivert, шоу дронов

Мурманчан ждет традиционный салют. Фото: Администрация города Мурманска

4 октября 2021 года Мурманску исполнится 105 лет. День города будет отмечаться 3 октября, в воскресенье. Публикуем полную программу праздника.

Спортивные мероприятия

10.50 – старт XI авто-мотопробега «Кола — Мурманск» (г. Кола — пр. Ленина до ул. Карла Маркса);

11.00 – старт 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» (стартовые точки: площадь возле ТК «Магнит» в городе Кола, театр Северного флота, пр. Кольский 86. Далее по пр. Кольскому и пр. Ленина. Финиш - возле памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову);

13.00 – Награждение победителей и призеров 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» (Центральный стадион профсоюзов);

12.30 – Заплыв на открытой воде на дистанцию 105 метров, посвященный 105-й годовщине со дня основания города Мурманска (озеро Семеновское, домик моржей);

Площадки на проспекте Ленина

10.00 Начало работы ярмарок на ул. Воровского и пр. Ленина.

11.00 – 19.00 Работает детский городок с аттракционами (площадь у гостиницы «Меридиан»)

13.00 – 17.00 Площадка «Мурманск спортивный» (пр. Ленина от ул. Профсоюзов до ул. Карла Маркса):

- соревнования «Родной двор – родной город»,

- физкультурно-танцевальное мероприятие «Подзарядка»,

- интерактивные площадки: стритбол, роллер спорт, гиревой спорт, кроссфит, велоспорт, хоккей, скандинавская ходьба и другие.

13.00 – 17.00 Площадка «Давайте потанцуем» (ул. Воровского):

- Щербаков Бэнд,

- МимоNOT,

- Оркестр,

- Денис Яковлев (Санкт-Петербург),

- Группа «Пиплы» (Санкт-Петербург),

- Петербуржские баритоны,

- группа «Колотый лед».

13.00 – 17.00 Площадка «Мурманск – город-герой» (ул. Комсомольская):

- показательные выступления морской пехоты, патриотического клуба «Витязь», МЧС, кинологов УФСИН,

- рыцарские поединки,

- площадка кузнечного мастерства,

- чеканка сувенирных монет, посвященных 105-летию Мурманска,

- выставка техники и исторического оружия.

Байкеры закроют сезон пробегом 3 октября. Фото: Администрация города Мурманска

13.00 – 17.00 Площадка «Мурманск – город романтиков!» (переулок Пионерский):

- палаточный городок,

- концерт клуба авторской песни «Пять углов»,

- стихи о любимом городе,

- романтические признания и творческие номера,

- квест от библиотек «Мой милый город, как я тебя люблю».

13.00 – 17.00 Площадка «Мурманск – город талантливых людей!» (ул. Егорова):

- выступление команд КВН,

- молодежные игры и розыгрыши,

- современные танцевальные коллективы,

- рэп-баттл.

13.00 – 17.00 Площадка «Мурманск – город добра» (ул. Дзержинского):

- народные игры и забавы,

- установка праздничной деревни с ярмаркой, прикладным и народным творчеством,

- мастер-классы,

- творческие номера,

- кукольный театр,

- юбилейный хоровод.

Для детей приготовили интересные конкурсы. Фото: Администрация города Мурманска

13.00 – 17.00 Площадка «Мурманск – город хорошего настроения!» (пр. Ленина, 52):

- шоу мыльных пузырей,

- концертный блок «Драм Там Там»,

- научное шоу,

- экстрим-шоу профессионалов, команда джамеров Jamp Energy (Санкт-Петербург),

- Лесапед шоу (Москва),

- бармен-шоу от А. Королева,

- шоу-оркестр Street band (Санкт-Петербург).

17.00 – 18.00 празднично-театрализованное шествие (от пр. Ленина, 52 до главной сцены праздника – ГДЦ «Арктика»)

Главная сцена, ГДЦ «Арктика»

- 10.00 – 16.00 саунд-чек артистов,

- 17.00 – 17.30 конкурс колясок,

- 17.30 – 17.45 парад артистов,

- 17.45 – 18.15 показ мод,

-18.15 – 19.00 концерт творческих коллективов образовательных учреждений.

- 19.00 – 21.20 Гала-концерт лучших творческих коллективов города и гостей праздника - артистов из Москвы и Санкт- Петербурга (ГДЦ «Арктика», ул. Буркова):

- 19.00 – 19.15 празднично-песенный пролог «В стихах и песнях воспет мой гордый город»: выступление Ансамбля песни и пляски КСФ, музыкального альянса «Петербургские баритоны», музыкально-танцевальный марафон от Дениса Яковлева, «Мурманские частушки» от воспитанников Детской театральной школы города Мурманска, выступление шоу-группы «Пиплы»,

-20:30-20:35 - творческие коллективы городов Мурманской области поздравляют Мурманск с юбилеем,

- 20:35 приветственное слово губернатора Мурманской области Андрея Чибиса,

- 20:40 Шоу дронов (подарок правительства Мурманской области),

- 20:50 – 21:05 выступление оркестра «Стрит-бенд» (Санкт-Петербург),

- 21:05 – 21.10 поздравление главы муниципального образования город Мурманск и главы администрации города Мурманска,

- 21.10 – 21.25 маппинг-шоу «Мы городом нашим гордимся», фейерверк.

- 21:25 Подарок губернатора Мурманской области, концерт Zivert

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