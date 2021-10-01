В Мурманской области не ожидается снега в начале октября

В Хибинах снег обосновался еще в начале сентября. А водителям уже советуют сменить летнюю резину на зимнюю. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области продолжает стоять относительно теплая для осени погода. На надолго ли это? В мурманском гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать северянам снега в начале октября.

- Над Кольским полуостровом сейчас преобладают теплые воздушные массы. Ориентировочно, в первой декаде октября осадков, которые лягут мертвым грузом и будут мешать нам жить, не ожидается, - сообщила «АиФ – Мурманск» начальник мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Напомним, что в Хибинах снег обосновался еще в начале сентября. А водителям уже советуют сменить летнюю резину на зимнюю.

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