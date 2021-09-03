Хибины стали белыми от снега

Горы в Хибинах уже побелели. Фото: vk.com/pogoda51
Жители Кировска еще в середине недели предупредили, что выходные будут холодными: в горных районах Кольского полуострова ожидается мокрый снег.
Впрочем, Хибины уже стали белыми. Фотографией вершин, на которые спустилась зима, поделился фотограф Виталий Истомин.
- Вид на Поачвумчорр, - подписал Виталий Истомин на своей странице в "ВКонтакте".
На выходных северян ждет неприятная погода с сильным ветром и дождями.
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