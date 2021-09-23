В Мурманской области водителям советуют поменять летнюю резину на зимнюю

Северянам рекомендуют отказаться от планируемой поездки на личном авто, если есть наледь на дороге.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Госавтоиспекция Мурманской области предупреждает водителей о возможном ухудшении дорожных условий в регионе. К концу сентября в некоторых уголках Заполярья уже успел выпасть снег, а ночью практически везде царят заморозки, из-за чего образуется наледь.
Сотрудники полиции отмечают, что подобные погодные условия сильно снижают уровень сцепления с дорогой. Северянам рекомендуют отказаться от планируемой поездки на личном авто, если есть наледь на дороге.
- Водителям необходимо быть предельно внимательными на дорогах, выбирать скоростной режим, исходя из дорожных условий. Сотрудники ГИБДД советуют также правильно выбирать безопасный боковой интервал и дистанцию до впереди идущих машин и задуматься о смене летней резины на зимнюю, - отметили в УГИБДД УМВД России по Мурманской области
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