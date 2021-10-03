Ольгу Дзюбу снова выдвинут на должность главы Мурманска

Ольгу Дзюбу горсовет не избрали главой Мурманска. Фото: murmansovet.ru

30 сентября на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска депутаты рассматривали вопрос о выборе нового главы муниципального образования. Занимавший эту должность Михаил Белошеев досрочно сложил полномочия, так как избрался в Мурманскую областную Думу.

Единственной кандидатурой стала экс-министр образования региона Ольга Дзюба, но за нее проголосовали только 8 депутатов из 25. Вновь главу города попробуют выбрать на очередном заседании, и Ольга Дзюба может вновь поучаствовать в борьбе.

- Кандидатура Ольги Дзюбы поддержана партией. Вопрос будет рассмотрен на следующем заседании горсовета, - сообщили ТАСС в "Единой России".

Сейчас временно должность главы муниципального образования исполняет Тамара Прямикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здание в Териберке украсил яркий мурал с китом. Арт-объект появился благодаря собственнику дома (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru