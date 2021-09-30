Глава Мурманска Михаил Белошеев ушел в отставку

30 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Два депутата горсовета Мурманска - Евгений Никора и Михаил Белошеев - на минувших выбора были успешно избраны в Мурманскую областную Думу. В связи с этим 30 сентября состоялась внеочередное заседание Совета депутатов.

На нем Евгений Никора и Михаил Белошеев досрочно сложили полномочия.

- Я работал в Совете депутатов 18 лет, меня дважды избирали заместителем председателя. Так случилось, в непростые времена Мурманска вы доверили мне, понимая, что это на короткий срок, быть главой муниципального образования. Это решение было непростое. Благодарю вас, уважаемые коллеги, за доверие, поддержку, профессионализм Все поставленные задачи выполнили: отопление дано, к 105-летию город готов, учебный год начали в штатном режиме, поправки в бюджет приняты, - отметил Михаил Белошеев, выступая над уже бывшими коллегами.

7 октября он примет участие в первом заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва.

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