Из Мурманска в Пермь с 26 сентября начнут летать самолеты

Известно, что полеты субсидируются Росавиацией и правительством Пермского края. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманск и Пермь в конце сентября этого года свяжет прямой авиарейс. Перевозить пассажиров будет Sukhoi Superjet 100.

На сайте авиакомпании, которая осуществляет перевозку, указывается, что полеты из Мурманска в город на Урале доступны с 26 сентября. Самолеты будут курсировать каждое воскресенье. Время в пути займет 2 часа и 25 минут. Билет обойдется в 3449 рублей.

Известно, что полеты субсидируются Росавиацией и правительством Пермского края.

Напомним: из Вологды в Мурманск будут летать прямые самолеты. Ависообщение планируется запустить в 2023 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Североморске запустят новый автобусный маршрут для школьников. Он будет собирать учеников лицея №1 и развозить их по домам (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru