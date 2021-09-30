Первое заседание Мурманской областной Думы в новом созыве состоится 7 октября

На трехдневных выборах 17-19 сентября жители Мурманской области определили состав Мурманской областной Думы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На трехдневных выборах 17-19 сентября жители Мурманской области определили состав Мурманской областной Думы.

Первое заседание депутатов седьмого созыва состоится 7 октября.

Напомним: избирком региона уже назвал имена тех, кто прошел в состав регионального парламента по единому избирательному округу и одномандатному. Позже стало известно, кто пойдет в облдуму вместе Андрея Чибиса и Владимира Жириновского, отказавшихся от мандатов.

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