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Политика30 сентября 2021 10:13

Первое заседание Мурманской областной Думы в новом созыве состоится 7 октября

Депутаты седьмого созыва проведут рабочую встречу
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
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На трехдневных выборах 17-19 сентября жители Мурманской области определили состав Мурманской областной Думы.

На трехдневных выборах 17-19 сентября жители Мурманской области определили состав Мурманской областной Думы.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

На трехдневных выборах 17-19 сентября жители Мурманской области определили состав Мурманской областной Думы.

Первое заседание депутатов седьмого созыва состоится 7 октября.

Напомним: избирком региона уже назвал имена тех, кто прошел в состав регионального парламента по единому избирательному округу и одномандатному. Позже стало известно, кто пойдет в облдуму вместе Андрея Чибиса и Владимира Жириновского, отказавшихся от мандатов.

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