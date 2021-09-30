Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика30 сентября 2021 10:36

Глава администрации Мурманска Евгений Никора ушел в отставку

Теперь Евгений Викторович будет депутатом Мурманской областной Думы
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
30 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска.

30 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. Его необходимость возникла после прошедших выборов. Некоторые представители горсовета успешно и прошли и стали депутатами Мурманской областной Думы.

Речь идет о Евгении Никоре и Михаиле Белошееве. 30 сентября оба досрочно сложили полномочия.

- Летом 1993 года я впервые приехал в Мурманск. Стоя на сопке у "Алеши", я чувствовал причастность к величию народа, предков, которые создали этот великий город. Вчера ночью снова приехал к "Алеше", вспомнил, что в 1993 году на западном берегу не было столько огней. Многое удалось сделать в должности главы администрации, многое не удалось Нереализованные наказы избирателей принимаю на себя на новом месте, - сказал Евгений Никора в своей прощальной речи перед депутатским корпусом.

7 октября он и Михал Белошеев встретятся уже на первом заседании в Мурманской областной Думе седьмого созыва.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Мурманска в Пермь с 26 сентября начнут летать самолеты. Стоимость билета составит 3449 рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru