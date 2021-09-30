Глава администрации Мурманска Евгений Никора ушел в отставку

30 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 сентября состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Мурманска. Его необходимость возникла после прошедших выборов. Некоторые представители горсовета успешно и прошли и стали депутатами Мурманской областной Думы.

Речь идет о Евгении Никоре и Михаиле Белошееве. 30 сентября оба досрочно сложили полномочия.

- Летом 1993 года я впервые приехал в Мурманск. Стоя на сопке у "Алеши", я чувствовал причастность к величию народа, предков, которые создали этот великий город. Вчера ночью снова приехал к "Алеше", вспомнил, что в 1993 году на западном берегу не было столько огней. Многое удалось сделать в должности главы администрации, многое не удалось Нереализованные наказы избирателей принимаю на себя на новом месте, - сказал Евгений Никора в своей прощальной речи перед депутатским корпусом.

7 октября он и Михал Белошеев встретятся уже на первом заседании в Мурманской областной Думе седьмого созыва.

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