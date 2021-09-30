Здание в Териберке украсил яркий мурал с китом

Мурал находится на улице Комсомольской, 11. Фото: администрация Кольского района

Дома в Мурманской области продолжают украшать муралами - таким образом наши города, которым хватает лишней серости, становятся ярче и привлекательнее.

Так, в Териберке появился еще один атмосферный и яркий арт-объект с морским обитателем. Об этом сообщил глава Кольского района Андрей Малхасян.

- Мурал нанесен на фасад здания по адресу: улица Комсомольская, 11. Изображение создал собственник здания, который проводит восстановительные работы на этом объекте, - отметил депутат.

Теперь кит, который поднимается из морских глубин, будет встречать всех жителей и гостей поморского села.

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