Не избравший Ольгу Дзюбу Совет депутатов Мурманска определился с врио главы города

И глава администрации Мурманска, и глава муниципального образования сейчас находятся в статусе временно исполняющих обязанности. Фото: Администрация Мурманска

И глава администрации Мурманска, и глава муниципального образования сейчас находятся в статусе временно исполняющих обязанности. Евгений Никора и Михаил Белошеев, который ранее занимали эти должности, 30 сентября на внеочередном заседании Совета депутатов досрочно сложили полномочия, так как избрались в Мурманскую областную Думу.

Врио главы администрации стала Валентина Доцник, а вот избрать главу города депутаты не смогли, отклонив единственную кандидатуру экс-министра образования и науки Мурманской области Ольги Дзюбы.

Поэтому пока в данном статусе будет находиться Тамара Прямикова, которая ранее уже дважды исполнялась такую роль. Выбирать главу администрации будут 22 ноября, а вопрос с главой муниципального образования поднимут на ближайшем горсовете.

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