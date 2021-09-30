Совет депутатов Мурманска определился с датой конкурса на должность главы администрации

Важный вопрос будут решать 22 ноября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

30 сентября на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска Евгений Никора досрочно сложил полномочия главы администрации, так как стал депутатом Мурманской областной Думы.

Врио стала Валентина Доцник, которая ранее была первым замом. Также Совет депутатов определился с датой, когда пройдет конкурс на должность главы администрации. Важный вопрос будут решать 22 ноября.

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