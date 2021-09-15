В Мурманской области выросли цены на стройматериалы и товары для животных

Строительные материалы выросли в цене почти на 10%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В "Мурманскстате" рассказали, как изменились цены на товары и услуги в Мурманской области в августе этого года.

Так, из продуктов подешевел картофель (на 7,3%), куриные яйца (на 3%) и сыр (на 1%). Вместе с тем подорожали сахар (на 1,9%), мука (на 1,4%), мясо и хлеб (на 0,8%).

- По группам непродовольственных товаров наибольший прирост цен отмечен на строительные материалы (на 9,9%), товары для животных (на 4%), телерадиотовары (на 3%), металлические предметы домашнего обихода (на 2,2%), игрушки (на 2%), школьные письменные принадлежности и канцелярские товары (на 1,9), моторное топливо (на 1,5%), - сообщили в статистическом ведомстве.

Среди услуг подешевел зарубежный туризм (на 3,7%), а также экскурсионные услуги (на 2,2%). Цены также снизились на авиа- и железнодорожные билеты (на 5,7% и 2,1%). Снизилась стоимость проезда в такси (на 2,3%).

В то же время подорожал проезд в междугородних автобусах (на 1,5%). Повысилась стоимость услуг банков (на 0,7%), бытовых услуг (на 0,6%) и ветеринарных (на 0,5%).

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