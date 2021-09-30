Ольга Дзюба не стала главой города Мурманска

Путем тайного голосования депутаты горсовета выбрали тех, кто сменит их в должностях. Фото: Правительство Мурманской области

30 сентября на внеочередном заседании Совета депутатов Мурманска глава администрации Евгений Никора и глава муниципального образования Михаил Белошеев досрочно сложили полномочия, так как были избраны в Мурманскую областную Думу.

Путем голосования депутаты горсовета выбирали тех, кто сменит их в должностях. Единственной кандидатурой на роль главы Мурманска была экс-министр образования и науки Ольга Дзюба.

- Это большая честь и большая ответственность. Я люблю Мурманск и хочу приносить пользу мурманчанам. Я хочу быть там, где нужнее всего. Выборы подтвердили: люди хотят видеть меня в муниципальной власти. Уверена, что Михаил Белошеев и Евгений Никора будут помогать нам в решении муниципальных задач. Сегодня нужно, не снижая темпа, двигаться вперед. Я уверена, у нас все получится: Совет депутатов - сильная команда. Мой опыт работы в правительстве поможет в решении разных задач, я наладила взаимодействие со всеми ведомствами и структурами региональной власти, - отметила, выступая перед коллегами по депутатскому корпусу, Ольга Дзюба.

Ранее ее кандидатуру поддержали на Генеральном Совете "Единой России". Однако депутаты горсовета Ольгу Дзюбу не избрали: за нее проголосовали только 8 человек из 25.

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