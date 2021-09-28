Кандидатуру Ольги Дзюба согласовали на пост главы Мурманска

Дальнейшее слово остается за Советом депутатов. Фото: правительство МО
23 августа Андрей Сысоев досрочно сложил полномочия главы Мурманска. Вместо него Совет депутатов избрал на эту должность Михаила Белошеева. Однако и он может долго не задержаться в кресле.
По итогам прошедших довыборов в горсовет в него вернулась Ольга Дзюба, которая годом ранее ушла из депутатов в министры образования. На заседании Генерального совета "Единой России" было решено поддержать кандидатуру экс-министра на пост главы Мурманска.
Дальнейшее слово за Советом депутатов.
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