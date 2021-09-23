В минприроды Мурманской области рассказали, появится ли в Териберке КПП

Проверять посетителей парка будут и рейнджеры, и мобильная группа, всего 8 человек, которые будут передвигаться летом на "УАЗ Патриотах", а зимой - на снегоходах. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Вблизи Териберки теперь создан одноименный природный парк. Уже известно, что для его посещения нужно оформлять разрешение, зато вход пока остается бесплатным, хотя в дальнейшем за него надо будет платить.

Но кто будет проверять, получили ли туристы разрешение на въезд?

- В планах делать КПП со шлагбаумом нет. Но мы прорабатываем вопрос о размещении пунктов рейнджеров, - сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.

Проверять посетителей парка будут и рейнджеры, и мобильная группа, всего 8 человек, которые будут передвигаться летом на "УАЗ Патриотах", а зимой - на снегоходах.

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