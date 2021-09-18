В Мурманске установили первый проекционный пешеходный переход

В ближайшее время новый пешеходный переход будет работать в штатном режиме. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске в районе дома №44 на проспекте Кольском появился первый в городе проекционный пешеходный переход. Благодаря дополнительной подсветке такой переход позволит более безопасно передвигаться в темное время суток и неблагоприятную погоду. А так в Мурманске есть полярная ночь, такая система имеет особую важность.

Проект разработан администрацией Мурманска вместе с АО «АтомЭнергоСбыт».

– У нас в наличии еще 16 комплектов такого оборудования, которые планируется установить в ближайшее время, - отметил глава мэрии Мурманска Евгений Никора.

Установленный комплекс оборудован датчиками движения, которые дают команду на включение подсветки уже в момент, когда пешеход подходит к "зебре", чтобы нажать кнопку вызова пешеходной фазы светофора для перехода дороги. Это повысит внимание водителей и даст дополнительное время для оценки дорожной ситуации и своевременной реакции.

В ближайшее время новый пешеходный переход будет работать в штатном режиме. В дальнейшем установка таких умных пешеходных переходов планируется вблизи образовательных учреждений.

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