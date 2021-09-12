В Мурманске установили новую детскую площадку по запросам жильцов

На площадке установили видеонаблюдение. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске на Кольском проспекте № 157 установили новую детскую площадку. История с ее монтажом вышла забавная: работы начались настолько стремительно, что жители дома не успели понять, как старые конструкция вынесли и территорию разровняли. Начали жаловаться, а оказалось, что это первый этап благоустройства.

Наполнение площадки согласовывали с родителями детей, которые будут на ней играть. Тут и паутина, и горки, и разнообразные качели. Теперь важно, чтобы все это осталось в ценности и сохранности, ведь желающих поиграть детская площадка притягивает и из других дворов. Но самое тревожное, что притягивает она и вандалов, которым некуда девать неумную энергию. Для этого на площадке установили видеонаблюдение.

- Уже сейчас подключили видеонаблюдение к этим площадкам. И никто не уйдет от ответственности. Но ответственность здесь не главное, главное — это совесть. Эти площадки сделаны для наших детей, поэтому я очень бы не хотел, чтобы люди здесь проявляли свои худшие качества, - сказал глава администрации Мурманска Евгений Никора.

До конца года в городе планируют поставить еще 15 новых детских площадок.

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