Посещение природного парка "Териберка" пока остается бесплатным

В планах до конца 2021 года создать в Териберке указатели, карту парка и информационные стенды. Фото: Антон ЗАБИРОВ

С сентября 2021 года в Мурманской области создан новый природный парк "Териберка". В связи с этим возникло много вопросов. Один из них - сколько стоит посещение парка, так как в положении о его создании прописан платный въезд?

- В данный момент посещение остается бесплатным, так как нельзя сделать платную услугу без должного уровня сервиса, - сообщила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

В планах до конца 2021 года создать в Териберке указатели, карту парка и информационные стенды. В 2022 году приступить к созданию оборудованных пеших троп и смотровых площадок. После развития инфраструктуры будет проработан и вопрос о плате.

При этом для посещения парка надо оформлять пропуск.

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