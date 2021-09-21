Следователи установили причину гибели подводного охотника в Умбе

Апатитчанина унесло течением во время погружения. Фото: СУ СКР по Мурманской области

29 июля в районе рыбоводного завода на правом берегу реки Умбы пропал 34-летний апатитчанин Константин Коргуев. Он занимался подводной охотой и в тот день погружался вместе с приятелем. В какой-то момент мужчина не выплыл.

Тело Константина нашли 4 августа.

- Его смерть не носила криминальный характер. Мужчина не справился с течением и утонул, - рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по Мурманской области.

Возбуждать уголовное дело по факту гибели апатитчанина не стали.

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