Стали известны подробности гибели дайвера в Умбе

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Фото: СУ СКР по Мурманской области

Следователи Кандалакши проводят процессуальную проверку после обнаружения 4 августа тела дайвера в реке Умбе в Терском районе.

- 29 июля двое мужчин погружались в районе рыбоводного завода на правом берегу реки Умбы. Спустя некоторое время один из северян при выходе на берег увидел, что его знакомого уносит вниз по течению. Самостоятельно помочь пострадавшему он не смог и обратился в службу спасения, - сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Погибшим оказался житель Апатитов, 1987 года рождения. При осмотре тела каких-либо телесных повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено.

Сейчас следователи опрашивают очевидцев, устанавливают обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

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